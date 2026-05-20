TRIBE With Sebastian Junger - Episode 4 - Richard Wrangham

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Transcript453TRIBE With Sebastian Junger - Episode 4 - Richard WranghamSebastian JungerMay 20, 2026453ShareTranscriptIs warfare "natural" to humans? Harvard anthropologist Richard Wrangham is here to answer one of humanity's most vexing questions.Discussion about this videoCommentsRestacksTRIBE with Sebastian JungerSubscribeAuthorsSebastian JungerRecent PostsTRIBE With Sebastian Junger - Episode #3 - Sarah ChayesMay 6 • Sebastian JungerTRIBE With Sebastian Junger - Episode 2 - Paul RieckhoffApr 22 • Sebastian JungerTRIBE With Sebastian Junger - EP 1 The Future of The War in Iran feat. Scott AndersonApr 15 • Sebastian JungerRULESMar 11 • Sebastian Junger