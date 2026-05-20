TRIBE with Sebastian Junger

TRIBE with Sebastian Junger

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
Transcript

TRIBE With Sebastian Junger - Episode 4 - Richard Wrangham

Sebastian Junger's avatar
Sebastian Junger
May 20, 2026

Is warfare "natural" to humans? Harvard anthropologist Richard Wrangham is here to answer one of humanity's most vexing questions.

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2026 Sebastian Junger · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture