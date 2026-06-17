TRIBE With Sebastian Junger - Episode 5 - Melik Kaylan

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Transcript1211TRIBE With Sebastian Junger - Episode 5 - Melik KaylanSebastian JungerJun 17, 20261211ShareTranscriptMeet the Russia expert who is forecasting the fragmentation of Russia and the demise of Vladimir Putin...Discussion about this videoCommentsRestacksTRIBE with Sebastian JungerSubscribeAuthorsSebastian JungerRecent PostsTRIBE With Sebastian Junger - Episode 4 - Richard WranghamMay 20 • Sebastian JungerTRIBE With Sebastian Junger - Episode #3 - Sarah ChayesMay 6 • Sebastian JungerTRIBE With Sebastian Junger - Episode 2 - Paul RieckhoffApr 22 • Sebastian JungerTRIBE With Sebastian Junger - EP 1 The Future of The War in Iran feat. Scott AndersonApr 15 • Sebastian JungerRULESMar 11 • Sebastian Junger