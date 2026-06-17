TRIBE with Sebastian Junger

TRIBE with Sebastian Junger

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
Transcript

TRIBE With Sebastian Junger - Episode 5 - Melik Kaylan

Sebastian Junger's avatar
Sebastian Junger
Jun 17, 2026

Meet the Russia expert who is forecasting the fragmentation of Russia and the demise of Vladimir Putin...

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2026 Sebastian Junger · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture